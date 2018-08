Adriano Andrade

Sócio Gerente Pizzaria Va Bene, 41 anos, Ourém

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato?

Sei cozinhar e gosto dessa actividade. A minha especialidade são pizzas, obviamente, mas gosto também muito de fazer grelhados. No entanto sei cozinhar um pouco de tudo.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo? Ou tem outras preferências? Se sim, quais?

Raramente bebo vinho do Ribatejo. Os vinhos que prefiro são os do Douro.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube?

Sou adepto do Futebol Clube do Porto. A maior “loucura” que faço é pagar as quotas do clube. Tenho-as sempre em dia. E também costumo ir ver os jogos ao Estádio do Dragão com os meus filhos, sempre vestidos a rigor com os equipamentos oficiais.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Isso não vai acontecer porque não aposto e não acredito nesse tipo de jogos.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma?

Tenho conta no facebook, que utilizo muito a nível profissional. A minha opinião é que aproxima as pessoas e ajuda no negócio.

Conseguia viver sem telemóvel?

Conseguia viver muito bem sem telemóvel. Seria um favor que me fariam.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Um super poder que me permitisse acabar com os corruptos. Sem eles haveria com certeza mais paz no Mundo.

Que estação do ano prefere?

A minha estação do ano preferida é o Outono.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Gosto mais do campo, porque fui criado no campo e sempre gostei mais da natureza do que da confusão das cidades.

Do que é que sente mais saudade? Porquê?

Do que tenho mais saudades é da família devido à distância geográfica.

O que é que punha a funcionar na sua terra que não existe?

O que gostava de ver na minha terra, Ourém, era um restaurante de comida tradicional portuguesa de elevada qualidade.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Quem me contava histórias quando era criança eram os meus irmãos mais velhos. Somos doze irmãos e eu sou o mais novo.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

A minha forma de estar natural é a concentração. Sempre fui calmo por natureza.

Era capaz de viver sem música?

Não era capaz de viver sem música e muito menos sem o meu estilo de música que é a Pop.

Gosta de lareira no tempo frio?

Sim, gosto de lareira, para mim significa paz e ver filmes em família.

Qual é o seu prato preferido de bacalhau?

Bacalhau grelhado com batatas a murro.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio numa pessoa são a sinceridade e a espontaneidade. Não gosto de rodeios, “não adianta estar a vender palavras”. Gosto de quem vai logo directo ao assunto.

Costuma votar nas eleições?

Voto sempre nas eleições.

Qual a sua actividade preferida?

Adoro ir a parques aquáticos. Dá-me muita adrenalina e é o melhor para tirar o “stress” do quotidiano.