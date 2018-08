Tomar acolhe um dos maiores encontros internacionais de negócios do país

NERSANT Business vai decorrer de 15 a 17 de Outubro e as inscrições estão abertas

Tomar vai ser palco, de 15 a 17 de Outubro, da sétima edição do NERSANT Business - Encontro de Negócio do Ribatejo, organizado pela NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. As inscrições no evento, que vai decorrer no Hotel dos Templários, continuam abertas para as empresas interessadas em participar.

O apoio à internacionalização e à exportação das empresas da região tem sido desde sempre uma prioridade da NERSANT. A associação decidiu, assim, em 2012, criar o NERSANT Business - Encontro de Negócios do Ribatejo, cuja edição piloto decorreu em Torres Novas com a participação de seis delegações estrangeiras.

O evento tem vindo a ganhar escala e maturidade, tendo sido procurado por cada vez mais delegações internacionais, mas também por empresários de todo o país, que vêem no evento uma oportunidade de reunir, no mesmo espaço, com dezenas de mercados com potencial para o seu negócio. A edição do ano passado, que decorreu igualmente no mês de Outubro, em Tomar, contou com a participação de 36 delegações empresariais de todo o mundo, tendo sido realizadas, durante o evento, 1091 encontros.

Este ano, muitas são já as delegações estrangeiras interessadas em estar presentes, bem como as manifestações de interesse de empresas nacionais. Neste momento, a NERSANT está ainda a receber inscrições e já começou a delinear o plano de reuniões para cada uma das empresas presentes. O encontro mantém o mesmo modelo: nos primeiros dois dias as empresas inscritas e credenciadas recebem o seu plano de reuniões, devendo as mesmas apresentar o seu produto ou serviço em cada uma das reuniões, que não devem exceder os 20 minutos. O terceiro dia é reservado para as visitas a empresas, combinadas previamente nas reuniões de negócio.

O NERSANT Business 2018 tem um portal de apoio, disponível em http://business.nersant.pt/, onde os interessados podem consultar mais informação inerente ao evento. No caso das empresas portuguesas interessadas em estar presentes, as mesmas podem desde já credenciar os seus produtos ou serviços, para que as empresas estrangeiras possam consultar os mesmos e iniciar, mesmo antes do evento, o processo de realização do negócio.

Para mais informações sobre o Encontro Internacional de Negócios, as empresas interessadas devem contactar a NERSANT através do seu Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade, através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.