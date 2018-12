Dia da Segurança do Computador chama a atenção para perigos informáticos

Os computadores revolucionaram a sociedade e hoje estão presentes em casa e, sobretudo, no trabalho. São raros os empregos que não têm uma base informática. Até na agricultura há programas que ajudam a optimizar sistemas de rega e a melhorar colheitas. Mas a sua utilização não está livre de perigos. Para os lembrar foi criado nos Estados Unidos em 1988, o Dia da Segurança do Computador, que se assinala a 30 de Novembro e cujo objectivo é combater os riscos de insegurança dos dados pessoais na utilização do computador e dos aparelhos a ele ligados, como os tablets ou os smartphones. O MIRANTE andou pelas ruas de Santarém e cruzou-se com mais leigos do que “experts” informáticos. Alterar passwords regularmente e fazer cópias de segurança são recomendações que não são seguidas. A designação “https” (Hyper Text Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto seguro) não diz nada à maioria dos inquiridos que também prefere não arriscar nas compras online.

Mariana Castelo, 22 anos

Mariana Castelo, 22 anos Uso mais o computador no trabalho do que em casa. Há um computador fixo em casa, mas é o meu pai quem lhe dá mais uso. Já me aconteceu apanhar uma “virose”. Não perdi tudo mas perdi muita informação. Como o meu irmão e o meu primo percebem um bocadinho de computadores ainda conseguiram recuperar algumas coisas. Muito raramente faço cópias de segurança. Só me ocorre quando o computador já está quase a dar o berro ou quando penso comprar um novo. Sei que devia alterar as passwords com frequência, mas normalmente uso sempre a mesma. Tenho duas ou três que uso no computador no e-mail e nas redes sociais. Não as partilho com ninguém.

Ana Martins, 63 anos

Ana Martins, 63 anos Para ir à internet utilizo mais o telemóvel. Em casa uso o computador para trabalhar, mas não tenho por hábito fazer cópias de segurança (backups). Tenho a mesma password desde sempre, utilizo-a para tudo. A password é minha e nem o meu marido sabe qual é. Já fiz compras online, mas só duas vezes. Tenho um bocadinho de receio e também gosto muito de ver com as mãos antes de comprar. Comprei em sites que me foram aconselhados como sendo seguros, não sei o que significa ‘https’.

Nuno Graça, 36 anos

Nuno Graça, 36 anos Uso computador no trabalho e em casa, mas mais no trabalho. Hoje em dia quase todo o trabalho é feito no computador. Não tenho por hábito fazer backups, quando o computador avaria peço aos técnicos informáticos para salvarem a informação. Altero a password muitas vezes, principalmente porque me esqueço dela com frequência e depois sou obrigado a criar uma nova. Tenho por hábito fazer compras online, em vários sites, como garrafeiras, por exemplo. Penso que são sites seguros. Pelo menos nunca tive problemas.

Dulce Azevedo, 46 anos

Dulce Azevedo, 46 anos Em casa não tenho tempo para estar no computador, por isso uso mais no trabalho. O computador de casa já apanhou algumas “viroses”, mas levei-o ao “mecânico” dos computadores e ele tratou-lhe da saúde. Utilizo sempre a mesma password e partilho-a com a minha filha e o meu marido para eles me ajudarem quando me esqueço dela. Gosto de ver as coisas ao vivo e de lhes mexer e por isso nunca fiz compras online.

Taislândia Nascimento, 28 anos

Taislândia Nascimento, 28 anos Uso mais o computador no trabalho. Em casa uso o telemóvel. Trabalho num cabeleireiro e o computador é bastante útil para tirar notas e para ver cortes de cabelo. Agora o computador do trabalho está com um vírus e tivemos que fazer backups da informação para não perder tudo. No trabalho partilhamos a mesma password, no telemóvel só eu e o meu marido sabemos a senha. Não faço compras online, mas o meu marido faz constantemente. É viciado. Compra electrodomésticos e outras coisas mais pequenas num site chinês. É preciso ter muito cuidado para saber se o site é fiável ou não.

Vítor Neves, 67 anos