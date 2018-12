Para memória futura

A Quinta da Graciosa no Sobralinho recebeu, há quase ano e meio, um novo campo de futebol de praia que foi inaugurado com pompa e circunstância pelo executivo da Câmara de Vila Franca de Xira. O problema é que, para alimentar de electricidade o espaço no dia da inauguração, foram colocados postes provisórios de madeira para permitir uma puxada eléctrica. Como os postes provisórios rapidamente se começaram a tornar definitivos, vários moradores queixaram-se da situação aos serviços municipais porque temem que alguns postes, que estão a começar a tombar, possam cair sobre a via pública. Contas feitas, os postes ficaram no local 538 dias e à data da última assembleia municipal, realizada há duas semanas, ainda não tinham sido removidos. O problema foi levantado por Adélia Gominho, eleita do partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN) e o presidente da câmara, Alberto Mesquita (PS), admitiu que já passou “tempo demais” para o assunto ser resolvido. É que os postes, por mais eficazes que tenham sido na altura, ainda não têm pernas para se porem a mexer sozinhos...