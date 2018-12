All House em Tomar com novidades para o Natal

Na All House em Tomar os clientes encontram o presente ideal para o Natal. A loja tem várias novidades a pensar nesta quadra festiva e convida todos os seus clientes a visitá-la. Foi também a pensar nesta quadra que no passado dia 17 de Novembro, em Tomar, a All House promoveu mais um workshop, em parceria com a decoradora de interiores e exteriores Délia Gaspar.

Délia Gaspar mostrou o benefício no conforto e bem-estar em família, com dicas de arrumação e organização desde o hall de entrada, quarto, roupeiro, casa de banho, despensa, sala e mesa de Natal.

As lojas All House têm disponíveis vários artigos para marcar a época natalícia, a baixo custo, disponíveis no catálogo de Natal All House e em: www.allhouse.pt/pt/.

A All House de Tomar, na Zona Industrial, funciona todos os dias, incluindo fins-de-semana e feriados, entre as 10h00 e 20h00, contactos 249 324 663 e 919 958 723.