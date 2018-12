Feira anual de Pernes volta a ser um amplo local de convívio e animação

No primeiro dia decorrem os jantares nas associações aderentes

A feira anual de Pernes, que se realiza desde 1663, decorre este ano nos dias 7 e 8 de Dezembro. Para além da parte comercial a Feira de Pernes volta a ser um amplo espaço de convívio e animação, animação essa que se estende à sociedade “Música Velha”.

É na Música Velha que decorre, do dia 7, a partir das dez da noite, o habitual Baile da Feira, que este ano é animado pelo músico David C e é também lá que actuam os DJ Tojo, a partir das 2 da manhã de dia 7 e Kava e Kings of Mix, a partir das 23h00 no dia 8.

No primeiro dia da Feira, sexta-feira 7 de Dezembro, os jantares nas associações aderentes, situadas na zona envolvente do recinto da Feira, começam a ser servidos às oito da noite. Durante os mesmos haverá animação musical com o grupo “Amigos da Farra”. O mesmo grupo volta a fazer animação na zona do certame, no sábado, dia 8.