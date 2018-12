W Shopping espera mais de 300 mil visitantes durante este mês

Centro comercial de Santarém conta com várias iniciativas durante a época natalícia.

A época natalícia já começou no W Shopping, em Santarém, e a expectativa do administrador do centro comercial, Rui Rosa, é de que, ao longo do mês de Dezembro, o espaço seja visitado por mais de 300 mil pessoas, tal como aconteceu no ano passado.

Segundo Rui Rosa, Dezembro vai ser “um mês em cheio”, tanto do ponto de vista comercial como cultural, através das várias iniciativas que o W Shopping faz questão de proporcionar a todos durante esta altura do ano. “Estamos a fazer aquilo que efectivamente somos. Um centro comercial da cidade, um palco de cultura, de solidariedade, de apoio ao desporto e de família”, afirmou o administrador do centro comercial antes da chegada do Pai Natal, no sábado, 1 de Dezembro.

Sem querer avançar, para já, sobre as características das novas lojas que estarão para abrir em breve, Rui Rosa revelou apenas que haverá novidades em 2019. “O projecto é que o W Shopping tenha mais de noventa por cento de lojas ocupadas”, adianta a O MIRANTE.

A época natalícia no W Shopping começou no sábado, 1 de Dezembro, com a chegada do Pai Natal e um espectáculo de palhaços. O Pai Natal vai estar no centro comercial também nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23, entre as 14h30 e as 19h30.

No sábado, dia 8, a partir das 16h00, é apresentada, no piso 2, a peça de teatro “O Principezinho – O Musical”. No dia 15, à mesma hora e no mesmo local, pode ser visto o espectáculo musical infantil “Pluft-O Fantasminha” e, no dia 22, é apresentada a peça de teatro infantil “Pantufa e Augusto à Conquista de Santarém”.

Durante a época natalícia, o W Shopping disponibiliza ainda ateliês natalícios, pinturas faciais e cinema infantil gratuito, com a exibição dos filmes “Cantar!” (dia 9) e “O Touro Ferdinando” (dia 16), sempre pelas 11h00.

O W Shopping, situado no centro de Santarém, é o maior centro comercial do distrito e foi inaugurado a 28 de Outubro de 2003. Dispõe de 70 lojas, seis salas de cinema, um supermercado, praça de restauração e 600 lugares de estacionamento cobertos. Recebe anualmente cerca de três milhões de visitantes.