Cabecinhas pensadoras.

Há uns anos era habitual ver uma máquina da Câmara da Chamusca a limpar as valetas da estrada do campo antes do inverno, para minimizar os efeitos da água das chuvas. Entretanto novas e inovadoras formas de gerir têm vindo a ser adoptadas com grande poupança de recursos e agora já ninguém liga ao assunto, deixando a natureza “naturar” por todo o lado. E compreende-se. Afinal, para quê gastar gasóleo, obrigar trabalhadores a vergar a mola e forçar condutores a circular mais devagar por causa da presença da máquina, se, em caso de alagamento da estrada, basta colocar um simples aviso de “Estrada submersa” e um sinal de sentido proibido???