Mais Santarém e menos conversa.

O movimento mais Santarém, que concorreu às últimas eleições autárquicas, é liderado por um empresário reformado, Armando Rosa, que por ter terminado a sua vida empresarial numa situação de insolvência, só podia acabar a fazer política para se entreter. Recentemente saiu a público o anúncio da venda em hasta pública do edifício onde era a sede da sua empresa entretanto falida. Mas as silvas que tapam um letreiro, que se vê da estrada nacional 3, são também um bom exemplo da falta de mérito do empresário reformado que agora se dedica à política e se serve das actividades culturais para se promover. Como Armando Rosa não anda dentro de um saco, o Cavaleiro Andante sugere-lhe que tenha cuidado quando abre os debates nas iniciativas onde faz crítica verrinosa aos poderes da cidade. É preciso ter lata para acabar a vida empresarial falido e ir para a política anunciar novos mundos ao mundo.