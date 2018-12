Papaias ???!!

Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar votaram contra a manutenção do preço da água e quando a presidente Anabela Freitas (PS) ironizou, perguntando se preferiam que houvesse um aumento, o social-democrata José Delgado esteve à altura, afirmando que se os serviços municipalizados fizessem o seu trabalho e acabassem com as perdas na rede, até poderia haver uma descida do preço. O Cavaleiro Andante achou-lhe graça mas os munícipes não devem ter motivos para sorrir. Afinal o PSD esteve mais de uma década no poder em Tomar e apesar de já haver perdas de água em abundância, o preço do metro cúbico nunca baixou. Será que aquele partido vai devolver o dinheiro então cobrado a mais... se voltar a ganhar as eleições?