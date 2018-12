Pilhas duracell.

O ex-presidente da Câmara de Santarém e actual presidente da concelhia de Santarém do PS, José Miguel Noras, evidenciou na sexta-feira, 30 de Novembro, numa sessão comemorativa do aniversário do dramaturgo Bernardo Santareno, que continua em grande forma, pelo menos no que toca à eloquência. Falou de improviso durante cerca de meia hora com a capacidade discursiva torrencial que lhe é reconhecida e pelo meio ainda confessou que estava adoentado e tocado a antibióticos. Imagine-se agora se estivesse são como um pêro?