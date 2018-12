Azambuja recebe “Natal Aqui!” com pista de gelo, concertos e ateliers

Actividades têm início no dia 8 de Dezembro.

O “Natal Aqui!”, em Azambuja chega oficialmente a 8 de Dezembro às 11h00, com a chegada do Pai Natal, à Praça do Município. A popular figura das barbas brancas vai estar na Aldeia Natal nos dias 8 e 9 de Dezembro e de 15 a 24 Dezembro, para receber as crianças que quiserem entregar as suas cartas e tirar fotografias.

No centro da Aldeia Natal, a pista de gelo ecológica vai ser um dos grandes atractivos. Patinar no gelo, durante 30 minutos, tem o custo de 1 euro e quem fizer compras no comércio local em valor igual ou superior a 10 euros recebe 30 minutos gratuitos na pista de gelo. O programa de animação é ainda composto por um conjunto de atractivos destinados aos mais pequenos, como pinturas faciais e esculturas de balões feitos por duendes brincalhões e ateliers onde se aprende a fazer um presente, um calendário e decorações natalícias.

No dia 15 de Dezembro, a Casa do Povo de Aveiras de Cima vai ser palco de um concerto de Natal pelo grupo coral Saint Dominic’s Gospel Choir, às 21h00, com entrada livre.

No fim-de-semana de 22 e 23 de Dezembro, a animação regressa à Praça do Município com “A visita dos Bonecos de Natal”, com bonecos de neve, árvores de Natal e renas.