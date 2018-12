Bilhetes à venda para concerto de Paulo de Carvalho

Já se encontram à venda os bilhetes para o concerto que Paulo de Carvalho vai dar no dia 9 de Fevereiro de 2019, pelas 21h30, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. Os ingressos custam 15 euros (sendo aplicáveis descontos) e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Virgínia, nos pontos de venda Fnac e Worten ou em www.bol.pt. O espectáculo, em que o cantor vai ser acompanhado ao piano por Michele Ribeiro, vai decorrer num ambiente intimista em que as canções serão intervaladas por histórias inéditas contadas na primeira pessoa.