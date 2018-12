Comédia “Coisinha Sexy” em Santarém

A comédia “Coisinha Sexy”, protagonizada pelo actor Paulo Patrício, continua em cena no Teatro Taborda, em Santarém, nas noites de 7 e 8 de Dezembro, integrada na Temporada de Outono do Círculo Cultural Scalabitano (CCS). No espectáculo, que repete no dia 14 de Dezembro na Sociedade Recreativa Operária, em Santarém, o actor escalabitano interpreta “três hilariantes personagens”, afirma uma nota do CCS. Além de actor, Paulo Patrício é também autor do texto, da produção e da realização, prometendo a “comédia portuguesa com mais disparates por metro quadrado”. O espectáculo conta com música original de João Madeira e encenação de Carlos Oliveira.