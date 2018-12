Constância distingue cidadãos do concelho

A Câmara de Constância organiza no dia 7 de Dezembro mais uma gala Gostar de Constância, em que anualmente distingue pessoas ou entidades das três freguesias do concelho. Este ano os homenageados são Márcio Medroa (Constância), Miguel Coelho (Montalvo) e Carlos Silvério (Santa Margarida da Coutada). A sessão decorre no Auditório do Cineteatro Municipal de Constância, a partir das 20h30, e integra momentos musicais com Tina Jofre e Sérgio Amarelo.

A cerimónia, criada em 2011, acontece todos os anos em 7 de Dezembro, uma data simbólica para o concelho por ter sido nesse dia, em 1836, que a rainha D. Maria II, satisfazendo um pedido apresentado pela população deo concelho, mudou o nome da vila de Punhete, que tinha há séculos, para Notável Vila da Constância.