Mercadinho Encantado dá colorido ao Natal em Almeirim

Concertos, teatro, bolo-rei gigante e caminhada entre as actividades propostas.

A animação de Natal já chegou a Almeirim com o Mercadinho Encantado a regressar à cidade. Até 6 de Janeiro de 2019 não vão faltar actividades para os mais novos, teatro, música, uma pista de gelo, a Casa do Pai Natal e o mercadinho natalício.

No sábado, 8 de Dezembro, o cine-teatro de Almeirim recebe, pelas 16h00, os palhaços “Branquinho, Pantufa & Cabeça de Nabo”. Mais tarde, pelas 18h00, decorre um espectáculo, protagonizado pela Escola de Música do Professor Mário Figueiredo, na Praça do Parque das Laranjeiras. No domingo, dia 9, o Grupo de Cavaquinhos e Coro Infanto-Juvenil do Orfeão de Almeirim vai animar, pelas 17h00, a Praça do Parque das Laranjeiras.

No sábado, dia 15, o grupo de teatro apresenta “Um Conto de Natal”, pelas 16h00, no Cine-teatro de Almeirim. Segue-se, pelas 18h00, as actuações do grupo de flamenco da Universidade Sénior de Almeirim (18h00) e Madalena Gil+4 Teens (18h30), na Praça do Parque das Laranjeiras. No domingo, dia 16, destaque para a caminhada de Natal, a partir das 10h30, com partida e chegada na Praça do Parque das Laranjeiras, e uma hora depois, para o corte do bolo-rei gigante.

No sábado, dia 22, há “Natal sobre Rodas” com a presença do Pai Natal, pelas 10h00, e mais tarde, pelas 18h00, decorre um concerto com o grupo New Templation e o Grupo de Dança API da Associação ProAbraçar na Praça do Parque das Laranjeiras. Antes, pelas 16h00, a Aqui Há Gato apresenta “Será Verdade Pai Natal?”, no Cine-teatro de Almeirim. “Annie” é o nome do teatro musical do projecto Dream Girls que vai estar em cena, pelas 16h00, no Cine-teatro de Almeirim. A animação segue, pelas 18h00, com a actuação da Banda Marcial de Almeirim, pelas 17h30, na Praça do Parque das Laranjeiras.

No sábado, dia 29, o Veto Oficina leva ao palco do Cine-teatro de Almeirim a peça infantil “O Sonho do Palhaço Soneca”, pelas 16h00. Duas horas depois, o projecto Dream Girls representa novamente “Annie”, desta vez na Praça do Parque das Laranjeiras. No domingo, dia 30, a animação está a cargo de João Gasopo & Filipa Canavilhas com um concerto ao vivo, pelas 17h00, na Praça do Parque das Laranjeiras. O “Mercadinho Encantado” conta a 5 de Janeiro de 2019 com o espectáculo “A Cantar as Janeiras e não só” com Catarina Cardeta e o projecto Dream Girls.