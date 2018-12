Músico Isaac Pimenta apresenta o primeiro álbum em Santarém

Jovem de 22 anos é natural de Alcanhões e quer fazer carreira no mundo da música.

Isaac Pimenta, um jovem cantor, compositor e produtor de 22 anos, natural de Alcanhões, Santarém, vai apresentar o seu primeiro álbum no dia 14 de Dezembro, em Santarém, pelas 21h30, no Fórum Actor Mário Viegas. Numa nota de imprensa refere-se que começou a cantar, a compor e a tocar viola aos 13 anos. É licenciado em Ciências Musicais e, actualmente, frequenta o curso de Produção e Criação Musical na ETIC. Antes, já tinha lançado o single “Sonho”, que tem o mesmo nome do álbum em registo pop alternativo com referências musicais que vão desde Zeca Afonso a António Variações.

O álbum de estreia é composto por 10 temas “que contam uma história de conflito – pessoal, social, de ideias –, mas também uma história de esperança por um mundo melhor”. O disco foi composto e produzido pelo próprio entre 2016 e 2018.

Isaac Pimenta tem já agendados concertos em Almeirim (15 de Dezembro, no Dux Bar); Lisboa (19 de Janeiro, na FNAC Colombo; 20 de Janeiro, na FNAC Vasco da Gama; 26 de Janeiro, na FNAC Alegro Alfragide); Cascais (27 de Janeiro, na FNAC Cascais Shopping); Porto (2 de Fevereiro, na FNAC Norteshopping e na FNAC Marshopping); e Vila Nova de Gaia (3 de Fevereiro, na FNAC Gaiashopping).