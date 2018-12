Natal e passagem de ano animados em Santarém

Programa Reino de Natal começou a 1 de Dezembro e decorre até dia 6 de Janeiro

Até dia 6 de Janeiro de 2019, Santarém vai receber mais uma edição do Reino de Natal. Mercadinhos, concertos de Natal, actividades para os mais novos, cinema, exposições, pista de gelo e outras actividades dão corpo ao programa de animação que começou no sábado, 1 de Dezembro, com a chegada do Pai Natal ao Largo do Seminário.

No sábado, 8 de Dezembro, destaque para uma actuação itinerante no centro histórico com os “Ruído à Portuguesa” (10h30). A partir das 15h00 realiza-se um workshop sobre criação de coroas de Natal com material reciclado. Pelas 21h00 decorre o Concerto de Natal pela Sociedade Filarmónica Alcanedense, na Igreja da Sé.

No dia 11, a partir das 10h00, na Praça Sá da Bandeira, realiza-se o Natal das Escolas do Concelho. O Concerto de Natal pelo Conservatório de Música de Santarém está marcado para dia 14, pelas 19h00, na Igreja da Sé. No sábado, dia 15, os Gigabombos do Imaginário vão realizar actividades de rua durante o dia. A noite termina, na Igreja da Sé, pelas 21h00, com o Concerto de Natal pela Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho.

A segunda edição do desfile de Pais Natal Motards decorre no domingo, 16 de Dezembro, pelas 10h00, no Jardim da Liberdade. Na Sala de Leitura Bernardo Santareno, pela 15h00, há uma sessão de cinema de Natal infantojuvenil. O Concerto de Música Sacra e Canto ao Menino realiza-se na Igreja da Sé, a partir das 16h00. O Concerto de Natal pela Tuna da Universidade da Terceira Idade decorre na sexta-feira, 21 de Dezembro, pelas 21h00, na Igreja da Piedade.

A 22 de Dezembro (sábado), além da animação infantil, destaque para a actuação itinerante do Coro do Círculo Cultural Scalabitano, pelas 15h00, no centro histórico e o Concerto de Natal pela Banda Filarmónica da Gançaria, na igreja da Sé, pelas 21h00. No dia 28 de Dezembro (sexta-feira), o comércio do centro histórico realiza uma “Black Friday”, onde as vendas vão ter preços mais acessíveis.

O músico português Miguel Araújo actua na noite de passagem de ano, no Jardim da Liberdade, momento em que não vai faltar o tradicional fogo-de-artifício. O Reino de Natal termina com um Concerto de Ano Novo, no dia 6 de Janeiro, no CNEMA, onde as receitas vão reverter a favor de uma ou mais instituições de solidariedade social do concelho.