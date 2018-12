Nuno Barroso celebra 20 anos de canções em Torres Novas

O pianista, compositor, cantor, guitarrista, intérprete e autor é filho de Pedro Barroso e tem raízes na freguesia de Riachos.

Nuno Barroso sobe ao palco do Teatro Virgínia a 15 de Dezembro para celebrar 20 anos de canções. O concerto comemorativo conta com os AlémMar e muitos convidados especiais como Pedro Barroso, Nuno Norte, Noa, Yola Dinis, João Miguel, Carlos Peres Feio, Guilherme Azevedo ou Nelson Laranjo.

O espectáculo do pianista, compositor, cantor, guitarrista, intérprete e autor, com raízes na freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas, servirá também para a gravação de um CD e DVD ao vivo.

Filho do cantor e compositor Pedro Barroso, Nuno formou a primeira banda aos 13 anos, com temas originais. Estudou música e editou o primeiro álbum com a formação AlémMar, onde foi intérprete.

Em comunicado de imprensa, o município de Torres Novas fala de um compositor e cantor versátil, que abrange vários estilos musicais, desde o jazz ao rock passando pelas baladas e pelo fado. Sempre com o mar como fonte de inspiração e o horizonte como limite.

Os bilhetes custam 7,5 euros (descontos aplicáveis) e estão à venda na bilheteira do Teatro Virgínia, nos pontos de venda Fnac e Worten e em www.bol.pt.