Presépio em areia e comboio turístico são novidades no Natal em Rio Maior

O escultor Pedro Mira começou no sábado, 1 de Dezembro, a esculpir um presépio no Jardim Municipal de Rio Maior, prevendo trabalhar mais de 80 horas na recriação da “sagrada família”, usando 15 toneladas de areia.

Em comunicado, os promotores da iniciativa afirmam que a escultura seguirá a “linguagem naturalista” própria do escultor, que em 2006 escolheu a areia como “material de eleição”, tendo participado desde então em mais de uma centena de eventos em 23 países.

A inauguração do presépio de areia de Rio Maior está marcada para dia 7 de Dezembro, mas o trabalho só estará concluído dois dias depois, sendo possível assistir, a partir de sábado, ao trabalho de Pedro Mira – que estará disponível para conversar com quem o visite entre as 18h00 e as 19h00 - e participar, até dia 16, em ateliês de escultura em areia nos quais o artista ensina as principais técnicas usadas pelos profissionais.

Este ano outro destaque vai para o comboio turístico que vai ligar o Jardim Municipal às Salinas de Rio Maior, com viagens de hora a hora. No Jardim Municipal onde estão de volta a pista de gelo, os carrocéis e insufláveis, o Mercadinho de Natal, as boas castanhas e farturas e muita animação.

Promovida pela Câmara Municipal de Rio Maior, no âmbito do programa Natal na Cidade, a iniciativa é organizada pela empresa de animação turística Fábricadalegria e pela SandBucket, “dando o ênfase merecido à areia, um dos recursos naturais que abundam no concelho”, acrescenta a nota.