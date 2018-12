Projecto “Gentes da Nossa Terra” é para continuar

O município de Alpiarça encerrou o ciclo de exposições “Gentes da Nossa Terra” com a entrega de diplomas aos artistas participantes, que decorreu na tarde de domingo, 2 de Dezembro. Na mesma sessão foi ainda inaugurada a exposição “Intimidades”, do artista Fernando Branco. Este ciclo teve início em Janeiro de 2018 e contou com uma exposição de um artista local por mês, na área do desenho ou pintura. O ciclo de exposições “Gentes da Nossa Terra” terá continuidade no próximo ano, com algumas novidades mas sempre com o intuito de promover os artistas locais.