Sardoal enfeita-se com presépios

O município do Sardoal quer envolver os comerciantes, empresários, associações e a população em geral no espírito natalício e para isso, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, promove uma Mostra de Presépios, destinada a todos os estabelecimentos abertos ao público. Foram largas dezenas de participantes que acederam ao desafio lançado e vão apresentar presépios decorados, que estarão expostos, no interior dos estabelecimentos, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro.