Abertas inscrições para o Santarém Trail

A segunda edição do BMW ACF Santarém Trail, iniciativa dos Pace.Makers Running Club e do Agrupamento de Escuteiros 52, vai acontecer a 12 de Maio de 2019, estando a decorrer as inscrições, até um limite de 1.000 participantes.

Certificada pela Associação de Trail Running de Portugal, a iniciativa inclui uma caminhada de 10 quilómetros, um trail curto de 16 quilómetros e um ‘trail’ de 26 quilómetros, em Santarém, decorrendo as inscrições até 28 de Abril de 2019, com valor mais baixo até ao final deste mês.

A verba angariada reverte para a construção da sede do Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas, a exemplo do que aconteceu na primeira edição, realizada este ano e que contou com 650 atletas (excedendo a expectativa inicial, de 350 participantes), descreve uma nota da Câmara de Santarém, que é parceira da iniciativa.

No dia 12 de Maio, pelas 09h00 arranca na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém o trail, para o qual a organização estabeleceu um limite máximo de 200 inscrições. Segue-se, pelas 09h20, a partida do trail curto, com um limite de 350 inscrições, e pelas 09h40, uma caminhada para 450 participantes. A iniciativa desportiva será apadrinhada por um atleta de alta competição ainda por revelar.