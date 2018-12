Jovens atletas de Benavente recebem medalhas de ouro do município

O andebolista Salvador Salvador e o ginasta Lucas Santos são dois novos talentos do concelho ribatejano que conquistaram recentemente títulos internacionais.

Os atletas do concelho de Benavente Salvador Nogueira Salvador e Lucas Loureiro Santos vão receber medalhas de mérito desportivo grau ouro do município. A decisão foi tomada na reunião de câmara de 26 de Novembro por proposta da CDU e depois de ter sido lançada a ideia pelos vereadores do PS. Na última assembleia municipal, realizada na noite de sexta-feira, 30 de Novembro, foram também aprovados por unanimidade dois votos de congratulação pelo desempenho desportivo dos dois atletas.

Salvador Nogueira Salvador nasceu em Samora Correia a 29 de Julho de 2001 e iniciou a sua prática desportiva no Núcleo de Andebol de Samora Correia na época 2010/2011, tendo aí jogado durante quatro épocas até se mudar para o Sporting Club de Portugal, onde se sagrou campeão nacional dessa modalidade por várias vezes. Integrou a selecção portuguesa de andebol que participou no 4 Nations Cup Andebol Estarreja 2018 onde alcançou o primeiro lugar.

Em Outubro último, ao serviço da selecção portuguesa de andebol de praia, conquistou a medalha de prata nos jogos olímpicos da juventude, que se realizaram em Buenos Aires, Argentina. Apesar de ter 17 anos Salvador Salvador já integra os trabalhos da equipa sénior de andebol do Sporting, tendo recentemente realizado o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões Europeus.

No que diz respeito a Lucas Santos, tem 16 anos e é natural de Benavente, praticou ginástica e futebol. Ingressou na época 2013/2014 na prática de ginástica de trampolins e, desde então, é atleta do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos. No dia 15 de Novembro, em representação da selecção nacional, conquistou o título de campeão do mundo em duplo mini trampolim na competição mundial por grupos de idade que se realizou em São Petersburgo, na Rússia.

Lucas Santos treina seis dias por semana, três horas por dia, conciliando o desporto com a vida escolar. Foi apurado para representar a selecção nacional nos campeonatos mundiais realizados nos Estados Unidos e tem marcado presença em todas as provas distritais, nacionais e internacionais, com resultados desportivos de excelência. Em 2016 adquiriu o estatuto de ginasta de alta competição e, este ano, o estatuto de atleta de alto rendimento.