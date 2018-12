Jovens tenistas de Santarém vencem na Batalha

Os atletas do Clube de Ténis de Santarém David Carreira, em sub-12, e Xavier Carreira, em sub-16, venceram as competições dos seus escalões etários no VIII Torneio Juvenil Beato Nuno, que se realizou nos dois últimos fins de semana na Batalha. O outro tenista de Santarém presente na prova, Pedro Vaz, foi finalista vencido na competição sub-16.