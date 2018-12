Passeio Solidário da Bicicleta Antiga em Marinhais

A Câmara de Salvaterra de Magos organiza, em colaboração com Núcleo de Ciclismo “Os Cansados” de Marinhais, o 5º Passeio Solidário da Bicicleta Antiga (& Nova), em Marinhais. A iniciativa decorre no domingo, 9 de Dezembro, pelas 10h00, e o ponto de encontro é o Largo da República, em frente ao Mercado de Cultura de Marinhais.

A intenção é aliar a promoção da utilização da bicicleta à solidariedade, já que por cada bicicleta inscrita é sugerida a oferta de uma posta de bacalhau, ou de outro bem alimentar, a entregar no dia da prova no secretariado instalado no Mercado de Cultura de Marinhais. Os alimentos angariados vão ser distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho, através do projecto municipal Loja Social.

Antes da partida, há actividades infantis (gincanas) com o apoio da Escola de BTT de Marinhais, rastreio cardiovascular e cicloficina com afinação gratuita de bicicletas. O passeio conta com uma extensão de 17 quilómetros e percorre várias ruas da vila.

As inscrições decorrem até 3 de Dezembro e podem ser efectuadas através dos números de telefone 263 509 522 e 962 116 564 ou através do e-mail carla.pinto@cm-salvaterrademagos.pt.