Seminário de municípios amigos do desporto em VFX

Realiza-se no dia 10 de Dezembro, das 09h30 às 18h30 no pavilhão multiusos do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, o oitavo seminário dos municípios amigos do desporto. O evento é organizado pela câmara municipal em parceria com a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e a Cidade Social. Sob o tema “Actividade Física e Saúde”, esta iniciativa surge no âmbito do Programa Municípios Amigos do Desporto, do qual Vila Franca de Xira faz parte juntamente com outras 80 autarquias.