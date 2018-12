Susana Feitor chefia missão à Universíada de Nápoles

A atleta de Rio Maior, Susana Feitor, é novamente a escolhida para chefiar a missão portuguesa à Universíada de Nápoles, que decorre de 3 a 14 de Julho, nesta cidade de Itália. A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) já tinha apostado na marchadora olímpica para liderar a missão em 2017, ano em que se registou a “melhor prestação portuguesa de sempre em Universíadas, com um total de cinco medalhas (duas delas de ouro)”, refere a FADU.

A FADU e Susana Feitor “iniciaram já as reuniões com as federações desportivas que vão participar neste que é o maior evento multidesportivo do Desporto Universitário e que reúne mais de 10 mil estudantes-atletas”, realça a federação.

Portugal já conquistou nas Universíadas 37 medalhas (13 de ouro, 13 de prata e 11 de bronze), tendo, entre os medalhados, nomes como Nélson Évora, Fernando Pimenta, Sara Moreira, Patrícia Mamona, Naide Gomes e Susana Feitor, entre outros.

As Universíadas incluem as modalidades de Atletismo, Basquetebol, Esgrima, Futebol, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judo, Natação, Pólo Aquático, Saltos para a água, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro com Arco e Voleibol, como modalidades oficiais e Rugby, Tiro e Vela como modalidades opcionais.