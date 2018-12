Tiro com arco da União Matense é campeão nacional

A Secção de Tiro com Arco da Sociedade Filarmónica União Matense, de Mata, Torres Novas, sagrou-se campeã nacional por clubes em tiro com arco numa época em que acumulou pódios individuais e vitórias colectivas durante as várias etapas da competição. Obteve ainda 13 títulos de campeão nacional a nível individual.

Na última jornada, realizada em Capeleira, Óbidos, o clube ficou em terceiro na geral colectiva e os seus arqueiros conquistaram quatro pódios individuais: em Arco Recurvo Juniores M – 1º Francisco Oliveira; 2º Filipe Rodrigues; Arco Recurvo Seniores M – 3º Rui Gomes Gomes; Arco composto Seniores M – 1º Luís Santos.

Outro clube de Torres Novas, a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, esteve também em destaque no campeonato nacional. Terminou em terceiro na geral colectiva, tendo vencido a última etapa. Ao longo da competição averbou também muitos pódios individuais.