Torres Novas campeão distrital de basquetebol sub-14

A equipa masculina de basquetebol sub-14 do CD Torres Novas-OAB sagrou-se campeã distrital na final four que decorreu no Palácio dos Desportos daquela cidade. Os jovens torrejanos venceram claramente os três adverários, tendo obtido os seguintes resultados: CD Torres Novas 91 – 20 CDR Casal do Grilo; CD Torres Novas 105 – 36 Chamusca BC; CD Torres Novas 109 – 33 Santarém BC.

O grupo de atletas foi composto por André Schroeder, Pedro Lopes, Simão Gonçalves, Sérgio Sousa, Tomás Vieira, Henrique Lopes, Gonçalo Florêncio, Lourenço Reis, Rodrigo Morgado, Miguel Cruz, Pedro Faria, André Tavares, Gonçalo Reis, Rodrigo Morgado, Tomás Patrocínio, Gonçalo Belo e João Carvalho. O treinador é Francisco Rodrigues e o seccionista é Miguel Sousa.