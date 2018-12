Vilafranquense vence dérbi e mantém liderança

O União Vilafranquense recebeu e bateu por 1-0 o vizinho FC Alverca em jogo da 13ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal e mantém o primeiro lugar com 28 pontos, mais dois que o segundo, o União de Leiria. Noutro embate entre equipas da região, o Mação perdeu em casa 1-2 com o Fátima. A equipa do norte do distrito de Santarém mantém a lanterna vermelha com apenas 5 pontos, enquanto o Fátima está em décimo lugar (em 18 equipas) com 18 pontos. O Alverca é antepenúltimo com 9 pontos.