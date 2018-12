Vitória de Santarém segue na Taça de Portugal de futsal feminino

A equipa sénior feminina do Vitória de Santarém está apurada para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futsal, após ter batido fora o ACR Pregança do Mar (AF Lisboa) por expressivos 6-1. Os golos foram apontados por Andreia Neves (2), Conxi, Kanuka, Vanda Botas e Teté.

Com esse resultado, a equipa orientada por Leonor Meneses conseguiu já a melhor prestação de sempre do clube escalabitano na prova-rainha do calendário da Federação Portuguesa de Futebol, somando três triunfos nesta edição. Em 2013/14, as vitorianas atingiram o mesmo patamar, tendo ficado no entanto isentas numa eliminatória.