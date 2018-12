Daniel Sampaio falou da internet no Cartaxo e foi à Escola Marcelino Mesquita

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, recebeu no passado dia 28, nas suas instalações, o psiquiatra e terapeuta familiar, Professor Daniel Sampaio, que foi ao centro cultural da cidade fazer uma conferência baseada no seu novo livro - “Do telemóvel para o mundo - Pais e adolescentes no tempo da internet”

A conferência, que teve a participação da professora Maria João Ferreira Camilo, centrou-se na problemática da importância da Internet nos dias de hoje. Partindo da reflexão sobre os novos paradigmas familiares, Daniel Sampaio equacionou a relação dos mais jovens com a internet, uma ferramenta fascinante ao alcance de todos.

Chamou a atenção para os perigos de dependência e utilização excessiva e nem sempre correcta da internet e para a necessidade de regulação por parte dos educadores. Mais do que separar gerações foi mostrado que o segredo pode passar por uma maior proximidade entre pais e filhos a partir da partilha de conteúdos. Seguiu-se um espaço de convívio e de autógrafos.