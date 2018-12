Educação ambiental abordada de forma inovadora

Planetários itinerantes em Abrantes, Nisa, Proença a Nova, Sardoal e Sertã.

A VALNOR vai implementar acções de educação ambiental denominadas “A nossa casa é um planeta”, nas Escolas Sede dos municípios de Abrantes, Nisa, Proença a Nova, Sardoal e Sertã.

As acções são apoiadas pelo Fundo de Coesão da União Europeia, através do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e têm como objectivo, educar, sensibilizar e promover, em toda a comunidade escolar e famílias, uma maior informação sobre as vantagens de adoptar comportamentos ambientalmente correctos no âmbito da valorização dos resíduos urbanos.

As temáticas de Redução, Reutilização e Reciclagem são abordadas de forma inovadora, utilizando como recursos 3 filmes projectados a 360º em planetários itinerantes, o que possibilita uma dinâmica interactiva com os participantes.

Os filmes contam a história de dois irmãos, a Guida e o Rui, em versões adaptadas a várias idades, com o apoio de um monitor que sensibilizará os alunos para explicar o porquê de reduzir, reutilizar e reciclar.