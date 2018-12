ISLA Santarém apresenta Pós-Graduação em “Nova Comunicação”

Na sexta-feira, 7 de Dezembro a partir das 18 horas e com a presença dos professores, o ISLA Santarém tem uma comunicação a fazer. Trata-se de “Uma Nova Comunicação”. Esta Pós-Graduação pretende dotar os alunos do conhecimento das tendências do futuro na comunicação, que já definem o andamento do jornalismo e do marketing. Na mesma, está envolvido um grupo de nomes relevantes do sector da comunicação em Portugal.

“O que é a Nova Comunicação? A exigência dos dias que correm num mundo em ebulição constante, através do clássico microfone de rádio ou de um plano americano de uma câmara de televisão, com base num guião criativo que nos pode elevar a um bom discurso em público que pode trazer buzz e mais feed com likes nas redes sociais, produzir conteúdo relevante para a melhor promoção de nós próprios, de uma empresa, agência, organização, entidade pública e privada. E pensar também que o início de tudo é, por exemplo, aprender a usar o aparelho vocal e interpretar textos”, pode ler-se na nota de imprensa do ISLA Santarém.

Mais informações em www.islasantarem.pt/pt/ensino/cursos/pos-graduacoes-mba/495-nova-comunicacao.