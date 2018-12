Ministro do Ambiente assina em Torres Novas protocolos do Fundo Ambiental

No âmbito do Fundo Ambiental foram assinados, em Torres Novas, 22 contratos de “logística descarbonizada e economia circular para mercados tradicionais de frescos”, no valor total de 862 mil euros.

Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, recebeu, no Convento do Carmo, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes e o secretário de Estado adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes. Os responsáveis assinaram as mais de duas dezenas de contratos que têm como objectivo a redução de impactos ambientais e a diminuição de desperdício alimentar, em protocolos com os municípios de Torres Novas, Espinho, Oliveira do Hospital, Portalegre, Albergaria-a-Velha, Esposende, Arcos de Valdevez, Oliveira do Bairro, Almodôvar, Tondela, São João da Madeira, Arouca, Idanha-a-Nova, Chaves, Fornos de Algodres, Mértola, Vila Nova de Poiares, Ílhavo, Proença-a-Nova, Câmara de Lobos, Tábua e Montemor-o-Velho.

A candidatura da Câmara de Torres Novas ao Fundo Ambiental contempla despesas para a aquisição de contentores para separação de resíduos, a colocar no mercado municipal, para a colocação de um sistema de secagem de mãos ECO, nas instalações sanitárias do mesmo mercado, e para a aquisição de sacos de compras reutilizáveis, a usar pelos vendedores do mercado.