NERSANT tem novo projecto financiado que combina formação e estágio

Medida Vida Ativa QUALIFICA + destina-se a pessoas desempregadas

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém tem um novo projecto financiado aprovado pelos fundos comunitários, que combina formação profissional e formação em contexto de trabalho para desempregados. As empresas e entidades que desejem acolher os estagiários, sem qualquer custo, podem desde já contactar a associação. O mesmo acontece aos desempregados que queiram fazer a formação.

“Operador/a de Logística”, “Assistente Administrativo/a”, “Agente em Geriatria” e “Cuidador/a de Crianças e Jovens” são os cursos, com duração de 300 horas, que estão disponíveis para inscrição ao abrigo do projeto financiado Vida Ativa QUALIFICA +.

Após a formação em sala, no sentido de complementar e reforçar a aquisição de competências tecnológicas, potenciando, desta forma, a empregabilidade, os formandos realizarão a Formação Prática em Contexto de Trabalho, ou seja, estágio, igualmente com a duração aproximada de 3 meses.

Disponível para desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP, e, cumulativamente, inscritos num Centro Qualifica, com habilitações escolares iguais ou superiores ao 4º ano e inferiores ao 9º ano, os participantes na formação terão direito a uma bolsa, a atribuir a pessoas em situação de desemprego com idade igual ou superior a 23 anos (a bolsa não é atribuída a desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e rendimento social de inserção), a encargos com a alimentação e transporte e ainda a um seguro de acidentes pessoais.

A formação decorrerá em regime laboral, a tempo parcial, com uma carga horária semanal máxima de 28 horas. Quanto ao estágio, as empresas ou entidades da economia social que pretendam acolher os estagiários não terão qualquer encargo com os mesmos.

NERSANT organizou sessões de apresentação para as IPSS

Uma vez que dois dos cursos no âmbito da Medida Vida Ativa Qualifica + são da área social, a NERSANT convidou as entidades da região a conhecer este projecto, tendo realizado nos dias 27 e 28 de Novembro, em Torres Novas e Santarém, sessões de esclarecimento sobre a mesma.

Nas reuniões, marcaram presença diversas instituições da região que se mostraram bastante agradadas com a realização deste projecto, que vem colmatar algumas das necessidades de formação sentidas nas suas instituições. Nas sessões, a NERSANT convidou ainda as entidades a identificar formandos do seu interesse para frequentar a acção de formação e estágio, nas suas instalações.