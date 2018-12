Positiva.Mente tem vouchers para um Presente Positivo neste Natal

Gabinete foi criado por Rosa Garrett para proporcionar equilíbrio e bem-estar.

O Positiva.Mente foi criado por Rosa Garrett, no Entroncamento. Dispõe de vários serviços e oficinas de actividades regulares ou temáticas, com intervenção desde a gravidez até à velhice.

Com uma equipa multidisciplinar tem como objectivo proporcionar equilíbrio interior, criar bem-estar, desenvolver ferramentas para formação de famílias felizes e em harmonia.

No Positiva.Mente são disponibilizados serviços que vão desde a psicologia (clínica, educacional, orientação vocacional e de carreira), hipnoterapia (hipnoparto), homeopatia, reflexologia, terapêutica da fala e nutrição. É feita ainda intervenção desde a preparação para o parto e puérperas, massagem infantil (Shantala), acompanhamento na infância e juventude, trabalhando a parentalidade consciente (formação a pais).

Para o bem-estar o Positiva.Mente contribui com áreas da massagem: relaxante, ayurvédica, desportiva, tui-na e drenagem linfática e a aromaterapia. E com suporte para o foco, auto-estima e auto-imagem, através do yoga, babyoga, playoga, mindfulness e dança do ventre.

Em destaque para o mês de Dezembro de 2018, para trabalhar a auto-estima e auto-imagem, as oficinas de Maquilhagem para Festas, dia 15 (Vânia Coelho) e Maquilhagem para as Jovens, dia 28 (Ana Duque Pereira).

Este Natal o Positiva.Mente dispõe de vouchers/vales que podem ser adquiridos para oferta, para serem utilizados em qualquer um dos serviços e oficinas. Os vouchers funcionam em forma de caixa presente, com motivos da época natalícia.

Posteriormente e no primeiro trimestre de 2019, estão já previstas oficinas de: Mandalas em Papel e Mexicanas (Sílvia Filipe e Isabel Lobo), de Tricot e Crochet (Rosa Garrett), de Óleos de Massagem (Verónica Paiva, Bio-Avó), de Técnicas de Massagem (Sandrina Policarpo), Aromaterapia, Técnicas Básicas de Ilustração em Tecido (Mª Formiga), Imagem Pessoal (Ana Madureira, Dona Imagem) e Alimentação (Ana Castro, Sabor Fazer).

Todos os serviços do Positiva.Mente funcionam na Rua Cidade Penafiel nº29, r/c dto, no Entroncamento, com marcação ou inscrição, obrigatórias, através do contacto 961 545 321, ou positiva.mente2017outlook.pt. Consulte a página no facebook para estar a par das novidades.