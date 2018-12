Professor de cozinha sul coreana visitou Escola de Hotelaria de Fátima

Chefes de cozinha da EHF e alguns alunos tiveram oportunidade de experimentar técnicas e produtos da gastronomia da Coreia do Sul.

A Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) recebeu na sexta-feira, 30 de Novembro, o professor Gweon Oh-cheon, da University of Gyeongnam Namhae, da Coreia do Sul, no âmbito de um jantar organizado pelo Município de Ourém e pela Embaixada da República da Coreia em Portugal.

O professor chefiou uma equipa de dois cozinheiros sul-coreanos, que o acompanharam, apoiados pelos três chefes de cozinha da EHF e uma brigada de alunos, que tiveram a oportunidade de experimentar as diversas técnicas e produtos da gastronomia sul coreana.

A iniciativa enquadra-se no âmbito da programação que a Escola de Hotelaria de Fátima tem vindo a desenvolver, tendo em conta que o país, e nomeadamente Fátima e o concelho de Ourém, recebem milhares de turistas da Coreia do Sul, apoiando a formação dos profissionais para este segmento turístico.