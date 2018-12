Tomar lidera no crescimento da procura de alojamento no Airbnb

Tomar é o destino nacional com um maior crescimento na procura por parte dos viajantes portugueses através da plataforma Airbnb, segundo dados revelados recentemente. O concelho registou um aumento de 94%, à frente de Braga (67%) e Ponte de Lima (60%). Números que, segundo comunicado do município, vêm comprovar a dinâmica do movimento turístico e em particular o incremento das dormidas.

O concelho de Tomar conta neste momento com 122 estabelecimentos de alojamento local inscritos na plataforma Airbnb, que correspondem a uma oferta superior a mil dormidas. Mais de um terço dos alojamentos disponíveis (43) entrou em funcionamento no ano de 2018.

Em termos de distribuição geográfica, mais de metade dos alojamentos situam-se no perímetro urbano de Tomar, embora haja também um número significativo de alojamentos na freguesia de União da Serra e Junceira (25). Os restantes dividem-se por todas as outras freguesias do concelho, sendo as mais expressivas a Madalena e Beselga (7), S. Pedro (6) e Casais e Alviobeira (4), Asseiceira, Carregueiros e a União de Além da Ribeira e Pedreira (com 3 cada), Olalhas (2) e Paialvo e Sabacheira com um alojamento cada.