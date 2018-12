Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede vai ser modernizada

Candidatura do município de Santarém a fundos comunitários, no valor de 987 mil euros, foi aprovada. Autarquia vai receber 839 mil euros de Bruxelas.

A candidatura a fundos comunitários feita pela Câmara de Santarém com vista à requalificação da Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede foi aprovada pelo Alentejo 2020, entidade gestora dos fundos da União Europeia para a sub-região da Lezíria do Tejo. O projecto tem um valor de 987.281 euros, estando garantida comparticipação europeia no montante de 839.189 euros.

A área de intervenção tem cerca de 56,5 hectares e o projecto prevê disponibilizar às empresas redes de infraestruturas essenciais ao desenvolvimento da sua actividade, nomeadamente ao nível das acessibilidades, electricidade, TIC, energia, ambiente/ resíduos, entre outros. Perspectiva-se ainda a criação de equipamentos e serviços de apoio técnico e administrativo ao desenvolvimento empresarial.

Segundo o município escalabitano, a requalificação Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede “permitirá ao conjunto de empresas que já se encontram instaladas, ver melhoradas as suas condições de funcionamento e permitir novos investimentos e ampliação dos existentes”.

Na reunião do executivo camarário desta segunda-feira, 3 de Dezembro, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o vereador Jorge Rodrigues, residente naquela freguesia do norte do concelho, congratularam-se com a aprovação da candidatura.