Duas noites de festa na Música Velha em Pernes

A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, mais conhecida por Música Velha, em Pernes, concelho de Santarém, vai receber muita música na sexta-feira e sábado, 7 e 8 de Dezembro, por ocasião da feira anual da vila.

Sempre a partir das 22h00, no primeiro dia, 7 de Dezembro, actuam David C e Deejay Tojo. Já no dia 8, a animação está a cargo dos Kings Of Mix. A noite encerra ao som do DJ Kaya. A entrada é livre.