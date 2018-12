Festival do Azeite fica para o ano

A Feira de Pernes deste ano chegou a ter prevista como novidade a realização de um Festival do Azeite, promovido pela Junta de Freguesia de Pernes, mas a iniciativa acabou por ser descartada. A Câmara Municipal de Santarém chegou a decidir, no mês passado, a atribuição de um apoio de 1500 euros, valor aquém dos 3750 euros pedidos pela organização só para animação musical e divulgação.

O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Luís Emílio Duarte (PS), refere que para além disso era também necessário alugar uma tenda, cujos orçamentos mais baixos rondavam os 10 mil euros, pelo que não houve condições financeiras para levar por diante o projecto nesta edição da Feira de Pernes. Mas o autarca diz que vai começar a trabalhar desde já para que se criarem condições para que esse evento se possa estrear na feira de 2019.

O Festival do Azeite prometia um programa diversificado que envolvia um concurso de azeite de produtores individuais, um concurso de pratos confeccionados por particulares em que o azeite fosse um dos ingredientes, jornadas técnicas, mesas redondas, showcooking, bem como uma zona gastronómica promovida pelas associações da freguesia.