Um artista com mais de sessenta anos de experiência na área das madeiras

A Casa do Artesanato de Manuel Joaquim Duarte na vila de Pernes já teve muitos empregados.

O artesão de Pernes, Manuel Joaquim Duarte, de 76 anos, começou a trabalhar com madeiras aos 14 anos. Na altura, na sua terra natal ou se ia para a agricultura ou para as fábricas de torneados. Ele foi aprender a arte de trabalhar a madeira e depois de algum tempo a trabalhar por conta de outrem, abriu a sua própria oficina há trinta e sete anos.

A Casa do Artesanato já foi uma empresa de produção de artigos em madeira com muitos empregados. Actualmente trabalham lá Manuel Joaquim Duarte e a esposa Luísa. A redução da produção foi ditada pelo aparecimento de outras oficinas do género e pela entrada na idade de reforma do artesão. Mas a qualidade dos artigos só pode ter melhorado uma vez que tudo é feito com mais tempo e a experiência é algo que se apura com o passar dos anos.

Ali fazem-se artigos em madeira de pinho e choupo nacional, de grande qualidade. Tabuleiros, caixas de chá, de costura e de relógios, chaveiros, cómodas, molduras, papeleiras, santuários e puxadores são alguns dos que têm mais procura.

Manuel Joaquim Duarte e a esposa fazem algumas feiras como a FIL em Lisboa ou a de Pernes. Faria mais se o aluguer dos espaços fosse mais barato e se houvesse retorno em termos de vendas.

Para todos os que gostam de produtos artesanais em madeira deixa a seguinte mensagem - “ Estamos em Pernes com a nossa oficina de artigos em madeira para venda ao público ou para revenda a comerciantes.

A Casa do Artesanato situa -se na Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva em Pernes e pode ser contactada pelo telefone 914 088 508 ou através do blog manuelduartemadeiraseartesanato.blogespot.pt todos os dias da semana e mesmo ao fim-de-semana. Vende directamente ao público e também a comerciantes, para revenda.