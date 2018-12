Um jornal em permanente evolução.

Numa das salas de actividades do CRIB- Centro de Recuperação Infantil de Benavente, o Guarda Rios viu, durante uma visita às instalações, que alguém se preparava para retalhar uma antiga edição de O MIRANTE para utilizar os pedaços na feitura de uma peça artística, provando com aquele gesto a contínua adaptação do jornal aos novos tempos. Afinal, há trinta anos era a senhora das castanhas que usava os exemplares já lidos para embalar as quentes e boas.