Como regionalista felicito O MIRANTE pelo 31º aniversário



Manuel da Graça Alves vem felicitar de todo o coração, o jornal O MIRANTE pelos seus trinta e um anos de existência. Como regionalista gosto de felicitar as pessoas pelas quais tenho apreço, as quais me acompanham todo o ano, com o seu bom profissionalismo em termos de informação. Tenhamos confiança no futuro meu caro amigo e fundador do jornal, Joaquim António Emídio, esposa Dona Fátima Emídio e filha, Joana Salgado Emídio, bem como todos os trabalhadores de O MIRANTE. Um feliz aniversário.

Manuel da Graça Alves - Camarate