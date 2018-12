Governo cobra na factura da energia...a todo o gás

A última factura de energia que recebi da empresa que me fornece o serviço, indicava que tinha para pagar 83,19 euros, assim distribuídos: 51,87 euros de electricidade; 12,56 euros de gás natural e 18,76 euros de taxas e impostos. Os senhores deputados que aprovaram estas coisas no Orçamento de Estado, podem limpar as mãos à parede, como diria a minha avó. 23 por cento de IVA numa factura de gás e electricidade??!!! O valor justo não seria 6 por cento, dado tratar-se de um bem de primeira necessidade?

Fernando de Carvalho