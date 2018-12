Há um descrédito generalizado na governação política

Nasci em Portugal há 88 anos e pretendo aqui viver até ao último sopro de vida.

Depois do 25 de Abril de 1974 fui libertado da tirania fascista e disseram-me que, a partir de então, passaria a viver em liberdade, numa democracia pluralista. Hoje, passados 44 anos, é o que se vê.

Depois fui informado que era um cidadão europeu e que podia circular por toda a Europa, sem passaporte e sem fronteiras fechadas. Antes de ser cidadão europeu ia a Lisboa uma vez por mês, ia a Santarém quando era preciso e ia a Espanha, Roseiral, uma vez por ano. Hoje é difícil viver e colmatar os encargos familiares com a saúde, luz, água, impostos, seguros e alimentação digna e saudável para um cidadão europeu. Vivo em segurança.

No ano 2000 fui informado que passaria a ter moeda única, que nunca aceitei de bom grado mas as leis são para se cumprir, conforme me ensinaram desde o berço e pela cartilha maternal de João de Deus.

Passados 44 anos é triste ver na comunicação social e em cartazes por todo o país: “o governo é um ladrão e os políticos são uns incompetentes”. Há um panorama nacional de descrédito na governação política.

José Correia Mendes - Marinhais