Sinalização confusa inexistente ou transformada em sucata

A sinalização nas nossas estradas sempre foi insuficiente, má, mal colocada ou geradora de equívocos e em vez de se registarem melhoras o que se vê é um contínuo agravamento do problema. As situações a merecer denúncia na região são tantas que não chegava uma edição de O MIRANTE para as mostrar todas. Envio apenas esta como amostra. Que raio de sucata è esta que está na estrada do campo da Chamusca, junto à Quinta Nova?

Duarte Sezinando Moura