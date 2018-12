Vídeo do CRIB desperta interesse

O vídeo sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que

O MIRANTE realizou no Centro de Recuperação Infantil de Benavente, que abriu as portas à comunidade para assinalar a data, a 3 de Dezembro, foi o mais visto com um alcance de mais de 17 mil pessoas e 256 partilhas na página de O MIRANTE no Facebook. De entre as outras notícias mais lidas está a da urbanização de luxo feita a partir de contentores que está prevista para Santo Estêvão e que alcançou cerca de 16 mil leitores

A marcar a semana esteve também a notícia de que a Câmara de Santarém teve de recorrer ao tribunal para recuperar terreno do aeródromo da cidade, num litígio que envolve o Pára Clube de Santarém, que gere essa infraestrutura.